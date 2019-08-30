2019-08-30T16:44:24+03:00
Общество

В Лабытнанги тестируют новый музыкальный фонтан

Горожане выбрали для него 10 мелодий
Анна Полякова
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В Лабытнанги тестируют новый музыкальный фонтан Фото: Администрация города ЛабытнангиВ Лабытнанги тестируют новый музыкальный фонтан Фото: Администрация города Лабытнанги
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В Лабытнанги в строящемся сквере «Молодёжный» ведутся пробные запуски фонтана. Его открытие состоится 6 сентября. На месте неприглядного пустыря по улице Дзержинского в рамках программы «Городская среда – 2019» создается удобная пешеходная зона.

Она свяжет центральную улицу Гагарина с поликлиникой и 3-им микрорайоном, где располагаются новые спортивные сооружения и объекты благоустройства. Лабытнангцы на портале «Живем на Севере» выбрали наименование скверу - «Молодежный».

Сопровождать работу светомузыкального фонтана будут 10 мелодий, которые выбрали лабытнангцы во время голосования на портале «Живем на Севере». Напомним, музыкальная композиция «Времена года. Лето» Антонио Вивальди заняла первую строчку рейтинга любимой лабытнангцами музыки с результатом 579 голосов. В тройке лидеров также «Вальс цветов» Петра Чайковского – на втором месте, на третьем – «Этот город самый лучший…» группы «Браво».

За ходом работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Дзержинского можно наблюдать круглосуточно в онлайн-режиме, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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