2019-08-30T15:58:55+03:00
Общество

Глава Ямала обсудил с уральским полпредом готовность региона к зиме

На все работы у коммунальщиков было немногим больше месяца
Анна Полякова
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Глава Ямала обсудил с уральским полпредом готовность региона к зиме Фото: yanao.ru/Глава Ямала обсудил с уральским полпредом готовность региона к зиме Фото: yanao.ru/
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В Салехарде во время рабочей встречи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова речь шла о готовности региона к предстоящему отопительному сезону.

Глава ЯНАО доложил о том, что официально отопительный сезон на Ямале можно считать открытым уже с 22 августа. Первым тепло дали в отдалённом северном селе Гыда Тазовского района.

На сегодняшний день подключены к теплу все социальные объекты в Ямальском, Тазовском, Приуральском, Красноселькупском районах и Новом Уренгое. В графике подключения – Надымский и Пуровский районы.

До 1 сентября все социальные объекты Ямала традиционно будут получать тепло. Отметим, что завершился отопительный сезон 2018-2019 годов лишь в двадцатых числах июля. На все работы у коммунальщиков было немногим больше месяца, сообщает правительство ЯНАО.

Также губернатор отметил, что хорошими темпами идёт и поставка топлива в отдалённые районы округа – досрочный северный завоз. Средний процент поставки дизельного топлива, газового конденсата, каменного угля и дров по округу – 63%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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