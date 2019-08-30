Часть жилищных сертификатов для бюджетников будет действовать до 1 декабря

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-30T15:51:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В муниципалитетах округа, где стартовали новые жилищные проекты с использованием эскроу-счетов или готовятся к сдаче этой осенью многоквартирные дома, продлят действие сертификатов, выданных работникам бюджетной сферы. Под продление до 1 декабря 2019 года попадают сертификаты, выданные в Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском и в посёлке Тазовский. Это свыше 300 участников программы этого года.

- После получения сертификата многие из участников программы столкнулись с нехваткой подходящей под условия программы недвижимости. Именно поэтому принято решение: в существующую программу внести корректировку по сроку реализации сертификата, - пояснила начальник управления жилищной политики департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Марина Байдюк.

Часть выданных сертификатов можно будет использовать не до 2 октября, а до 1 декабря. Участники программы смогут использовать сертификаты уже в этом году, а не ждать начала программы в следующем.

Приобретать работники бюджетной сферы округа могут только новое и строящееся жильё напрямую от застройщика, при этом срок после ввода в эксплуатацию у нового жилья не должен превышать трёх лет. Всего на программу в этом году выделено 750 млн рублей, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU