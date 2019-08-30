2019-08-30T15:51:15+03:00
Экономика

Часть жилищных сертификатов для бюджетников будет действовать до 1 декабря

Под продление попадают свыше 300 участников программы этого года
Анна Полякова
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Часть жилищных сертификатов для бюджетников будет действовать до 1 декабря Фото: yanao.ruЧасть жилищных сертификатов для бюджетников будет действовать до 1 декабря Фото: yanao.ru
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В муниципалитетах округа, где стартовали новые жилищные проекты с использованием эскроу-счетов или готовятся к сдаче этой осенью многоквартирные дома, продлят действие сертификатов, выданных работникам бюджетной сферы. Под продление до 1 декабря 2019 года попадают сертификаты, выданные в Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском и в посёлке Тазовский. Это свыше 300 участников программы этого года.

- После получения сертификата многие из участников программы столкнулись с нехваткой подходящей под условия программы недвижимости. Именно поэтому принято решение: в существующую программу внести корректировку по сроку реализации сертификата, - пояснила начальник управления жилищной политики департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Марина Байдюк.

Часть выданных сертификатов можно будет использовать не до 2 октября, а до 1 декабря. Участники программы смогут использовать сертификаты уже в этом году, а не ждать начала программы в следующем.

Приобретать работники бюджетной сферы округа могут только новое и строящееся жильё напрямую от застройщика, при этом срок после ввода в эксплуатацию у нового жилья не должен превышать трёх лет. Всего на программу в этом году выделено 750 млн рублей, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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