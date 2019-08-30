Ямальских рестораторов и работников гостиниц учат в «Школе гостеприимства»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-30T15:38:09+03:00

Эксперты расскажут об актуальных требованиях к отелям и организациям общепита

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В четырёх городах Ямала в сентябре пройдёт обучение для владельцев, администраторов и работников коллективных средств размещения и объектов общественного питания. Основные задачи «Школы гостеприимства» - обучить системному управлению объектами туристической индустрии.

В Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Ноябрьск пройдут двухдневные курсы обучения. Эксперты расскажут о базовых актуальных требованиях к отелям и организациям общепита, а также об изменениях законодательной базы. Участники научатся разрабатывать и применять стандарты сервиса, узнают о технологии работы с различными типами гостей, решении конфликтов в индустрии гостеприимства и многое другое.

По окончании обучения все участники «Школы гостеприимства» получат именные сертификаты, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU