2019-08-30T15:30:03+03:00
Экономика

Работы на мосту через Пур идут круглосуточно

Объект может быть сдан уже в 2020 году
Анна Полякова
Поделиться:
Работы на мосту через Пур идут круглосуточно Фото: puradm.ruРаботы на мосту через Пур идут круглосуточно Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

На главном строящемся объекте Пуровского района — мосту через реку Пур - побывал председатель комитета по промышленности, природопользованию и экологии Закмсобрания ЯНАО Дмитрий Жаромских. Работы на объекте идут круглосуточно с опережением графика, и мост может быть сдан уже в 2020 году.

Скоро люди смогут ездить по капитальному мосту без сезонных перерывов. Это долгожданное событие. В строительстве задействовано более 300 человек с большим опытом работы на различных федеральных объектах, включая Керченский мост.

- Такой объект преобразит округ, а главное обеспечит непрерывную связь жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основными дорогами, - поделился впечатлениями парламентарий.

Рабочую поездку он продолжил в поселке Уренгой, где осмотрел объекты тепловодоснабжения и участков, на которых идет капитальный ремонт с благоустройством прилежащей территории, а также капремонт трубопроводов на блоках котельной №3. - По словам подрядчика, работы на стадии завершения. Несколько лет назад поселковые теплотрассы имели большой процент износа и нуждались в реконструкции и увеличении пропускной способности. Новые трубы должны прослужить не менее 50-ти лет, - подчеркнул депутат и добавил, что изношенная трасса портила облик поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала обсудил с уральским полпредом готовность региона к зиме
Часть жилищных сертификатов для бюджетников будет действовать до 1 декабря
Ямальских рестораторов и работников гостиниц учат в «Школе гостеприимства»
Таркосалинцы отметят 86-ую годовщину со дня образования города
В Ноябрьске бригада скорой помощи работала на вызове под градом угроз
В Надыме возводят ангар для газомоторного пассажирского транспорта
Отопительный сезон в Салехарде стартует 1 сентября
Аварийный дом, сошедший со свай в Лабытнанги, собирались расселять в 2030 году
Главным судьей Ямала стал Алексей Пиюк
Прототип гибридного локомотива впервые представлен на аккумуляторах «Лиотех»
Прокуратура проверит качество капремонта дома на Глазкова в Салехарде
Новоуренгойским погорельцам, оставшимся без крова, власти города окажут помощь
Глава Ямала рассказал уральскому полпреду о переселении из авариек
В Новом Уренгое горел двухэтажный жилой дом