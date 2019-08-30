Работы на мосту через Пур идут круглосуточно

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-30T15:30:03+03:00

Объект может быть сдан уже в 2020 году

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На главном строящемся объекте Пуровского района — мосту через реку Пур - побывал председатель комитета по промышленности, природопользованию и экологии Закмсобрания ЯНАО Дмитрий Жаромских. Работы на объекте идут круглосуточно с опережением графика, и мост может быть сдан уже в 2020 году.

Скоро люди смогут ездить по капитальному мосту без сезонных перерывов. Это долгожданное событие. В строительстве задействовано более 300 человек с большим опытом работы на различных федеральных объектах, включая Керченский мост.

- Такой объект преобразит округ, а главное обеспечит непрерывную связь жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основными дорогами, - поделился впечатлениями парламентарий.

Рабочую поездку он продолжил в поселке Уренгой, где осмотрел объекты тепловодоснабжения и участков, на которых идет капитальный ремонт с благоустройством прилежащей территории, а также капремонт трубопроводов на блоках котельной №3. - По словам подрядчика, работы на стадии завершения. Несколько лет назад поселковые теплотрассы имели большой процент износа и нуждались в реконструкции и увеличении пропускной способности. Новые трубы должны прослужить не менее 50-ти лет, - подчеркнул депутат и добавил, что изношенная трасса портила облик поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU