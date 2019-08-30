2019-08-30T14:36:37+03:00
Общество

Таркосалинцы отметят 86-ую годовщину со дня образования города

Движение транспорта 31 августа будет ограничено
Анна Полякова
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Таркосалинцы отметят 86-ую годовщину со дня образования города Фото: группа "Тарко-Сале" vk.comТаркосалинцы отметят 86-ую годовщину со дня образования города Фото: группа "Тарко-Сале" vk.com
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Жители Тарко-Сале и гости райцентра в субботу, 31 августа, отпразднуют 86-ую годовщину со дня образования города. Организаторы готовят разнообразную праздничную программу на нескольких площадках. Торжественное открытие состоится в 11 часов на площади КСК «Геолог».

После официальных поздравлений на площади начнется фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» и откроется полюбившийся горожанам «Город мастеров»: для всех желающих организуют различные мастер-классы, выставку-продажу изделий декоративно-прикладного творчества, работу фото-зоны и другие увлекательные мероприятия.

На площади молодежного центра «Апельсин» для активных ямальцев будет работать прокат веломобилей. На центральной сценической площадке пройдут спортивные состязания для горожан по жиму штанги, гиревому и арм-спорту. Детские игровые площадки будут работать у КСК «Геолог», а также возле детсада «Радуга». На площади «Апельсина» состоится конкурс-фестиваль «Воздушный змей».

После обеда праздничные мероприятия «переедут» на набережную Саргина. Здесь установят экскурсионный чум с фотопрограммой «В гостях у ненцев», будет работать детская игровая зона с батутом, аквагримом, «библиоскамейкой» и игровой программой «Киндер сюрприз». На набережной организуют «Веселые старты». Завершится День города праздничным фейерверком в 23 часа.

Водителей предупреждают, что в городе в это время будет ограничено движение транспортных средств по улице Мира между перекрестками с улицей 50 лет Ямалу и с улицей Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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