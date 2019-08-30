2019-08-30T14:18:37+03:00
Происшествия

В Ноябрьске бригада скорой помощи работала на вызове под градом угроз

Медикам мешал агрессивный отец беременной пациентки
Анна Полякова
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В Ноябрьске бригада скорой помощи работала на вызове под градом угрозВ Ноябрьске бригада скорой помощи работала на вызове под градом угрозФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске бригада скорой медицинской помощи на вызове подверглась оскорблениям и угрозам жизни и здоровью. Вечером 29 августа диспетчер 03 приняла вызов к беременной молодой женщине, которая жаловалась на острую боль внизу живота. Бригада оперативно приехала по адресу, осмотрела пациентку, находящуюся на последних неделях беременности.

При этом работать медиком приходилось под градом оскорблений и угроз. Все это время в комнате находился отец женщины, который нецензурно выражался в адрес приехавшей бригады врачей.

Несмотря на это, фельдшеры выдержали нападки неадекватного родственника и по итогам осмотра женщине предложили экстренно проехать в ЦГБ, чтобы ее состояние контролировали специалисты перинатального центра. Тогда мужчина начал угрожать сотрудникам скорой помощи. В итоге женщину все же госпитализировали в больницу.

- Это это уже второй случай за последние две недели, когда родственники беременных пациенток, нуждающихся в экстренной помощи, ведут себя агрессивно в отношении сотрудников скорой помощи, - сообщили в ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ССМП".

Так на прошлой неделе была аналогичная ситуация. Тогда врачи приехали на вызов к молодой женщине с угрозой прерывания беременности, муж которой вел себя неадекватно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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