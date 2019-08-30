СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-30T13:42:31+03:00

В Надыме возводят ангар для газомоторного пассажирского транспорта Фото: департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Приобретение специальных гаражей также планируется в Салехарде и Новом Уренгое

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Быстровозводимый гараж для хранения и стоянки газомоторного пассажирского транспорта появится в Надыме. Он состоит из двухслойного морозостойкого тентового покрытия с утеплителем. Его возведение допускается в регионах, где температура опускается ниже 55 градусов.

- При этом на площади боле 10 тысяч квадратных метров, одновременно можно разместить до 19 транспортных средств, - отметил заместитель директора по транспорту МУП «АТП» Надыма Алексей Дементьев.

Кроме того, завершен монтаж поста контроля, выпуска и аккумулирования газа, сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. В этом году ожидается поставка поста освидетельствования газовых баллонов, а также оборудования для сервисного обслуживания автобусов.

Приобретение и монтаж специальных гаражей также планируется в городах Салехард и Новый Уренгой. Кроме того, до конца года в три муниципалитета - Ноябрьск, Новый Уренгой и Салехард - поступит 21 автобус, использующий в качестве моторного топлива компримированный природный газ.

Напомним, Надым выбран пилотной в регионе территорией по исполнению поручения Президента РФ о реализации мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта. В 2018 году из окружного бюджета муниципальному образованию Надымский район предоставлена субсидия на приобретение 15 автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU