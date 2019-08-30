Отопительный сезон в Салехарде стартует 1 сентября

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-30T13:29:47+03:00

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Начало отопительного сезона в Салехарде запланировано на первое сентября, об этом сообщили в администрации ямальской столицы.

На сегодняшний день готовность котельных проверена и подтверждена. В субботу, 31 августа, начнется тестовое включение оборудования. Сначала тепло придет на объекты социального значения. Батареи нагреются в школах, детских садах, больницах.

- В связи с погодными условиями среднесуточная температура воздуха за последние пять дней не поднимается выше восьми градусов, это значит, что тепло будет подано в жилые дома также первого сентября, - пооюещал заведующий сектором энергетики департамента городского хозяйства Станислав Никулин.

ИСТОЧНИК KP.RU