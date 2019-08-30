СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-30T13:12:51+03:00

Аварийный дом, сошедший со свай в Лабытнанги, собирались расселять в 2030 году Фото: lbt.yanao.ru

Подлежащим сносу его признали еще в 2013 году

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Прокуратура обнародовала результаты проверки по факту смещения со свай многоквартирного жилого дома в Лабытнанги. Напомним, ЧП произошло ночью 25 августа. В жилом доме 1988 года постройки проживало 2 семьи (7 человек).

В ходе проверки выяснилось, что органом местного самоуправления дом признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году. При этом срок отселения жителей необоснованно установлен до 2030 года, в 2019 году указанный срок сокращен до 2021 года.

На момент признания дома аварийным состояние фундамента уже было недопустимым в связи со снижением его несущей способности. Уже тогда была опасность для пребывания людей в многоквартирном доме и возникла необходимость проведения срочных противоаварийных мероприятий. При этом местные власти на протяжении 6 лет соответствующие работы не организовали.

Управляющая компания обследование свайного основания не производила, систематическое наблюдение за его техническим состоянием не осуществляла.

- Именно поэтому деформация конструктивов фундамента своевременно выявлена не была, что в итоге привело к частичному обрушению многоквартирного дома, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Главе администрации МО г.Лабытнанги и гендиректору управляющей компании внесены представления. В настоящее время органом местного самоуправления ведутся работы по сносу аварийного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU