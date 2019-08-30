Главным судьей Ямала стал Алексей Пиюк

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-30T12:42:55+03:00

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В ямальском суде 30 августа представили нового председателя ведомства. Возглавил высший судебный орган субъекта Алексей Пиюк. В торжественном заседании участвовали губернатор Дмитрий Артюхов и заместитель председателя Верховного суда РФ Сергей Рудаков.

На территории региона работают 12 районных и городских судов и 31 судебный участок. Алексей Пиюк назначен председателем окружного суда Указом Президента РФ 12 августа этого года. Он будет возглавлять ведомство в ближайшие шесть лет. Алексей Пиюк окончил Томский госуниверситет в 1992 году. Он работал в органах прокуратуры, был судьёй Нижневартовского городского суда, Мегионского городского суда, затем стал его председателем. В этой должности он проработал до назначения на Ямал.

- Опыта работы у нового председателя достаточно, и мы надеемся, что с его назначением показатели работы суда ЯНАО будут только улучшаться, - сказал Сергей Рудаков.

Алексей Пиюк поблагодарил за оказанное ему доверие и выразил признательность правительству округа и губернатору за оказываемую ямальским судам поддержку.

- Нет человеческой деятельности, области, в которой нет недостатков, есть они и в судах, -отметил он.

Своими задачами на посту председателя суда ЯНАО он видид, во-первых, сохранение и преумножение всего позитивного, что смогли достичь в ямальском правосудии. Во-вторых, искоренение негативных моментов, которые мешают выполнять поставленные государством и обществом задачи перед окружным судом, - сказал Алексей Пиюк.

ИСТОЧНИК KP.RU