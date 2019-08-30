Прототип гибридного локомотива впервые представлен на аккумуляторах «Лиотех»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-30T12:19:53+03:00

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Прототип гибридного локомотива компании «Трансмашхолдинг» представили на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо. Он разработан в партнерстве с группой компаний Ctrl2GO и сконструирован на базе литий-ионных аккумуляторов портфельной компании РОСНАНО «Лиотех-Инновации».

Маневровый двухосный гибридный локомотив оснащен дизель-генератором в комбинации с литий-ионными батареями «Лиотех». Он предназначен для работы на пассажирских вокзалах крупных городов и в курортных зонах наиболее чувствительных с экологической точки зрения. Главное преимущество гибридной модели - существенное сокращение выхлопов и радикальное снижение шума при работе. Это позволяет существенно снизить воздействие тягового парка на окружающую среду в отличие от традиционных тепловозов.

Использование гибридного привода на локомотивах эффектно и с точки зрения затрат на содержание. Он даст возможность операторам подвижного состава значительно сократить расходы в течение жизненного цикла. Дизель-генератор (мощность 200 кВт) и литий-ионная батарея (мощность 240 кВт) могут работать как раздельно, так и совместно. Гибридная силовая установка, используемая в конструкции локомотива, управляется интеллектуальной системой. Она обеспечивает оптимальный энергобаланс между источниками энергии.

Концепт создан для апробации технических разработок, на базе которых предполагается создать новое семейство локомотивов с гибридной силовой установкой и литий-ионными аккумуляторными батареями «Лиотех». В ближайшие 6 лет на вооружение РЖД могут поступить 131 подобных машин. Соответствующие соглашение в начале лета подписали АО «РОСНАНО», ОАО «Российские железные дороги» и АО «Трансмашхолдинг».

ИСТОЧНИК KP.RU