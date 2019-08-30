СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-30T11:41:18+03:00

Прокуратура проверит качество капремонта дома на Глазкова в Салехарде Фото: prokyanao.ru

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Прокуратура намерена провести проверку по факту некачественного проведения капитального ремонта жилого дома 6а по улице Глазкова в Салехарде.

На результаты работы пожаловались сами жильцы в сети «Интернет». На информацию в соцсети отреагировали в региональном ведомстве.

В ходе мероприятий будет дана оценка соответствию фактически выполненных работ условиям договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Также будет проверены целевое расходование денежных средств, действия органов местного самоуправления и управляющей организации по полноте принятых мер по обращениям жильцов дома.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU