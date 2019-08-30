Прокуратура проверит качество капремонта дома на Глазкова в Салехарде
Прокуратура намерена провести проверку по факту некачественного проведения капитального ремонта жилого дома 6а по улице Глазкова в Салехарде.
На результаты работы пожаловались сами жильцы в сети «Интернет». На информацию в соцсети отреагировали в региональном ведомстве.
В ходе мероприятий будет дана оценка соответствию фактически выполненных работ условиям договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Также будет проверены целевое расходование денежных средств, действия органов местного самоуправления и управляющей организации по полноте принятых мер по обращениям жильцов дома.
Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU