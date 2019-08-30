2019-08-30T11:16:40+03:00
Общество

Новоуренгойским погорельцам, оставшимся без крова, власти города окажут помощь

Пожар произошел днем 29 августа
Анна Полякова
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Новоуренгойским погорельцам, оставшимся без крова, власти города окажут помощь Фото: администрации Нового УренгояНовоуренгойским погорельцам, оставшимся без крова, власти города окажут помощь Фото: администрации Нового Уренгоя
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Жителям сгоревшего дома №10 в Солнечном микрорайоне (квартал Армавирский) в Новом Уренгое будет оказана помощь. Пожар произошел днем 29 августа. Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия еще устанавливается.

Как сообщили в администрации города, деревянный 34-летний дом признан аварийным в июле 2019 года. В нем до ЧП проживало 16 семей – две по договору социального найма, 14 – собственники помещений.

Шесть семей отказались от маневренного фонда, 1 семья заселена в спецфонд, четверым предоставлен маневренный фонд, одной – отказано в предоставлении временного жилья из-за наличия в собственности квадратных метров, четверо семей за помощью не обращались.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решено, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, посильную помощь могут оказать и земляки. Принимаются вещи первой необходимости. Среди оказавшихся в трудной ситуации людей есть дети, поэтому можно принести канцтовары, портфели, одежду. Пункт сбора вещей для семей, оказавшихся без крова, определен в управлении по труду и соцзащите населения. Здесь работают волонтеры. Ситуация находится на личном контроле главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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