Глава Ямала рассказал уральскому полпреду о переселении из авариек

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-30T11:03:25+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и полпред президента в УрФО Николай Цуканов посетили аварийные дома по улице Мира в Салехарде. Они осмотрели квартиры и поговорили с жильцами. Три многоквартирных дома, построенные в начале 70-х, уже начали разрушаться. Глава региона сообщил, что до конца года жильцы этих проблемных домов справят новоселье.

- Дом представляет угрозу, нужно пока переселиться в маневренный. Параллельно за эти несколько месяцев будут куплены капитальные квартиры семьям, - сказал губернатор.

Как подчеркнул Дмитрий Артюхов, переселение ямальцев из аварийного жилья – ключевая задача для региона. Чтобы ускорить процесс, объём финансирования на переселение решено увеличить в полтора раза. В ближайшие 5 лет в новые квартиры переедут почти 38 тысяч человек – это 13 тысяч семей. Будет расселено 569 тысяч квадратных метров старого жилфонда.

Артюхов рассказал, что семьи, которые сейчас живут в аварийных домах и хотят уехать в Тюменскую область по программе «Сотрудничество», смогут сделать это в ускоренном порядке. Это почти 1 тыс. семей.

Жилищные программы помогают привлечь в округ дефицитных специалистов – врачей, учителей, тренеров, работников культуры.

Востребованной оказалась программа поддержки бюджетников. Сертификат в размере 40 процентов от стоимости квартиры на первичном рынке в этом году получили около 600 семей врачей, учителей и работников культуры. В следующем году будут выданы ещё 600 таких сертификатов.

Увеличено финансирование программы для молодых семей. В реузльтате жилищные условия смогут улучшить около 2,5 тысяч семей. Ещё 200 человек, которые выбыли из программы из-за достижения предельных 35 лет, вновь стали участниками этой программы.

Перед правительством округа стоит задача по увеличению объёмов строительства жилья. Через 5 лет планируется выйти на показатель ввода жилья – 350 тысяч квадратных метров в год.

- Новыми программами мы стимулируем строительный рынок. Компании видят, сколько сертификатов будет выдано в ближайшие годы, они понимают, что это будущие покупатели, и принимают решения о начале строительства многоквартирных домов, - сказал Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU