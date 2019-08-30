В Новом Уренгое горел двухэтажный жилой дом

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-30T10:08:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое 29 августа возник пожар в двухэтажном деревянном жилом доме в микрорайоне Солнечный. Сообщение о ЧП на пульт пожарной охраны поступило в 12 часов 18 минут.

Пожарные подразделения прибыли к месту вызова через несколько минут. К этому моменту горела кровля, было сильное задымление на чердаке. Соседним зданиям распространение огня не угрожало. Жильцы дома покинули помещения самостоятельно.

Спасателям понадобилось меньше часа для ликвидации пожара. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении принимали участие 19 человек личного состава, в распоряжении которых было и 8 единиц спецтехники МЧС.

- В таких деревянных домах распространение пламени происходит за очень короткий промежуток времени, но благодаря профессиональным действиям пожарных удалось обойтись без серьезных последствий. Погибших и пострадавших нет, - сообщили ГУ МЧС России по ЯНАО.

На месте пожара работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU