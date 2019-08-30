2019-08-30T10:18:43+03:00
Общество

На Ямале начала работу система контроля вывоза мусора

"Умная" технология способна составлять прогноз вместимости полигонов
Анна Полякова
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На Ямале начала работу система контроля вывоза мусора Фото: yanao.ruНа Ямале начала работу система контроля вывоза мусора Фото: yanao.ru
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В Салехарде презентовали систему оптимизации и контроля вывоза отходов. Проект реализуется в рамках регионального проекта «Умный город» нацпроекта «Цифровая экономика». Сервис позволяет получать оперативную информацию о накоплении и качестве уборки твёрдых коммунальных отходов, а также осуществлять мониторинг противоправных действий оператора-перевозчика, сообщает правительство ЯНАО.

- Теперь есть возможность незамедлительно проверять поступающие от граждан сообщения о некачественном вывозе мусора и принять соответствующие меры по устранению причины, по которой возникла такая ситуация. Кроме того, система способна составлять прогноз вместимости полигонов и не допускать их переполненности, - пояснил замглавы администрации Салехарда по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев.

Внутри контейнеров установлены ударопрочные датчики на пяти городских пунктах сбора и вывоза отходов. Они фиксируют факт заполнения или опустошения бака, а также определяют в нём температуру и уровень влажности. Информация отправляется в онлайн-систему, которая может прогнозировать наполнение контейнеров. Затем программа рассчитывает оптимальный маршрут для вывоза отходов.

С помощью мобильного приложения сервис отслеживает маршрут движения мусоровоза, вычисляет пробег и время работы водителей, в том числе время въездов и выездов из мест погрузки/выгрузки. Обо всех несоответствиях оперативное оповещение приходит диспетчеру или логисту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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