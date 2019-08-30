2019-08-30T08:37:33+03:00
Происшествия

Шестнадцатилетний байкер попал в ДТП в Мужи

Его госпитализировали с различными травами
Анна Полякова
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Шестнадцатилетний байкер попал в ДТП в Мужи Фото: Госавтоинспекция ЯмалаШестнадцатилетний байкер попал в ДТП в Мужи Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В селе Мужи Шурышкарского района подросток сел за руль мотоцикла Ямаха и попал в ДТП. Авария произошла 29 августа в 11.45 на улице Истомина. Как сообщает Госавтоинспекция, у шестнадцатилетнего парня не было права управления мотоциклом. Подросток не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Ниссан. В результате ДТП его госпитализировали с различными травами.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмированы два человека, в их числе, несовершеннолетний подросток.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2871 зарегистрированном ДТП, погибли 16 человек и 345 травмированы, в их числе 43 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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