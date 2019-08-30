В Уренгое дола сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-30T08:24:54+03:00

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В Уренгое Пуровского района вечером 29 августа полыхал жилой одноэтажный дом. Сообщение о пожаре на восточной промзоне поступило в 17.32. Почти четыре часа потребовалось пожарным для ликвидации ЧП.

В тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава, в распоряжении которых было 7 единиц спецтехники противопожарной службы субъекта ЯНАО и спецтехники МЧС.

В результате только в 21:24 пожар был потушен. В результате огнем повреждено: здание по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU