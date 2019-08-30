2019-08-30T08:17:05+03:00
Общество

Пассажиров с «Метеора», севшего на мель, вернули на землю

Суда будут ходить по расписанию
Анна Полякова
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Пассажиров с «Метеора», севшего на мель, вернули на землю Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПассажиров с «Метеора», севшего на мель, вернули на землю Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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После происшествия, которое случилось с «Метеором», на спасение пассажиров было направлено «Р.Вяхирев». Катер забрал всех пассажиров с севшего на мель судна в Шурышкарском районе, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

62 пассажира и 5 членов экипажа рейса «Березово – Салехард – Мужи и обратно» правились в Салехард. Для выяснения причин случившегося на место выехала комиссия с представителями компании-перевозчика. Сегодня, 30 августа, «Метеоры» будут ходить по расписанию.

Накануне, напомним, было отменено выполнение части рейса «Мужи-Салехард-Мужи» из-за ЧП. Судно остановилось в 9.20, не доходя 40 километров до села Мужи. Пока ждали спасения на борту было организовано питание – горячий чай и бутерброды. Всех пассажиров забрали с застрявшего судна в 15:30 29 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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