СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-30T08:05:02+03:00

Ямалец завоевал серебро на первенстве мира по пауэрлифтингу Фото: puradm.ru

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Тяжелоатлет Никита Суворов из Уренгоя Пуровского района завоевал серебро на первенстве мира по пауэрлифтингу среди юношей.

Соревнования проходили в канадском городе Реджайне, их участниками стали более тысячи спортсменов из 35 стран мира.

В троеборье семнадцатилетний воспитанник КСК «Уренгоец» установил личный рекорд во всех упражнениях с результатами: в жиме лежа — 147,5 кг, в приседании — 220 и в становой тяге — 217,5 кг.

По сумме троеборья в весовой категории до 66 кг Никита занял второе место, уступив представителю команды США всего семь килограммов.

В этом году окончил школу и поступил в Сибирский госуниверситет физической культуры города Омска. Никита планирует стать тренером по пауэрлифтингу и продолжить личные достижения в спорте.

Он уже победитель первенства Европы по пауэрлифтингу, а также неоднократный призер первенств России. Тренируется атлет под руководством опытного тренера Сергея Ковбеля, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU