На трассе Сургут-Салехард автомобиль проехал по прыгнувшему под колеса человеку

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-30T07:49:52+03:00

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Автомобиль УАЗ проехал по человеку. ДТП произошло 29 августа в 7.30 на 676 км автодороги Сургут – Салехард. Как сообщают очевидцы, мужчина со спущенными штанами вел себя неадекватно, валялся на дороге, поднимаясь и падая вновь. В какой-то момент он просто просился под заднее колесо «буханки». В результате пешеход с различными травмами госпитализирован.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмированы 2 человека, в их числе, несовершеннолетний подросток.

С начала 2019 года в 2871 зарегистрированном ДТП погибли 16 человек и 345 травмированы, в их числе 43 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU