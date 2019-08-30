2019-08-30T06:39:41+03:00
Происшествия

Ямальцу, насиловавшему дочку и снимавшему ее в порно, зачитали приговор

Отца-изверга отправили в колонию строгого режима на 13,6 лет
Анна Полякова
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Ямальцу, насиловавшему дочку и снимавшему ее в порно, зачитали приговорЯмальцу, насиловавшему дочку и снимавшему ее в порно, зачитали приговорФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое маленькую девочку насиловал собственный отец. 45-летний изверг не только надругался над несчастным ребенком, но и снимал свои действия на камеру, а после фото и видео распространял в интернете. Суд по делу педофила признал доказательства достаточными для вынесения приговора.

- По данным следствия, в Новом Уренгое в 2012 году с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей на протяжении длительного времени он изготавливал посредством фото- и видеосъемки порнографические материалы с участием дочери, которые распространял в сети Интернет, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Сколько лет девочке не сообщается. Однако известно, что на момент преступления ей не было еще и 12 лет. С ребенком проводились реабилитационные мероприятия.

В ходе предварительного следствия мужчина дал признательные показания. Его приговорили к 13,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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