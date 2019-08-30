2019-08-30T06:01:41+03:00
Общество

На острове Вилькицкого включили старый маяк

Теперь он будет ориентиром на Северном морском пути
Анна Полякова
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На острове Вилькицкого включили старый маяк Фото: yanao.ruНа острове Вилькицкого включили старый маяк Фото: yanao.ru
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Старый маяк на острове Вилькицкого отреставрировали и вернули к жизни волонтёры, проводящие генеральную уборку в Арктике. Он станет частью системы навигации Северного морского пути.

С 2017 года на острове проходит генеральная уборка, организованная Российским центром освоения Арктики при участии волонтёров Межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зелёная Арктика». За три года добровольцы расчистили 60 гектаров земли, включая район метеостанции и маяка. Собрали более 350 тонн мусора.

Заброшенная деревянная башня высотой 20 метров является негласным символом острова Вилькицкого. В этом году волонтёры отремонтировали ее деревянную конструкцию башни и организовали внутри неё музей освоения острова. В августе им удалось вернуть к жизни маяк.

Научно-исследовательское судно «Алексей Марышев» доставило на остров Вилькицкого оборудование и энергоустановки для старого маяка. Его установили специалисты Росгидромета. Теперь он будет работать круглосуточно, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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