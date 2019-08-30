Погода на Ямале 30 августа: в восточных районах пройдут дожди
В пятницу, 30 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +8 градусов, пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер северо-западный 6 м/с.
В Ноябрьске +11 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1 м/с.
В Новом Уренгое +10 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Ветер юго-западный 3 м/с.
В Надыме +9 градусов, пасмурно, до обеда будет идти дождь. Ветер северо-западный 4 м/с.
В Губкинском +10 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Тарко-Сале +10 градусов, пасмурно, днем осадки не ожидаются. Юго-западный ветер 2 м/с.
В Муравленко + 9 градусов, пасмурно, ближе к ночи пройдет кратковременный дождь. Северный ветер 2 м/с.
В Лабытнанги +8 градусов, пасмурно, с утра до вечера будет идти дождь. Ветер северо-западный 6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU