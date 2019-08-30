2019-08-30T05:03:42+03:00
Общество

Погода на Ямале 30 августа: в восточных районах пройдут дожди

Температура воздуха +9 ... +11 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 30 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +8 градусов, пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Ноябрьске +11 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1 м/с.

В Новом Уренгое +10 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Надыме +9 градусов, пасмурно, до обеда будет идти дождь. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Губкинском +10 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +10 градусов, пасмурно, днем осадки не ожидаются. Юго-западный ветер 2 м/с.

В Муравленко + 9 градусов, пасмурно, ближе к ночи пройдет кратковременный дождь. Северный ветер 2 м/с.

В Лабытнанги +8 градусов, пасмурно, с утра до вечера будет идти дождь. Ветер северо-западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24