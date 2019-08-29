Безработный из Ноябрьска организовал для подростков «Лукоморье»

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-29T16:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Многодетный безработный отец из Ноябрьска решил попробовать себя в сфере организации детских праздников. В результате Александр Захаров получил от центра занятости населения в 2019 году единовременную финансовую помощь на открытие семейного центра дружбы «Лукоморье».

Он стал популярным сразу, как только открылся. И его популярность среди жителей города возрастает. Тогда Александр вновь обратился в службу занятости населения для участия в мероприятиях по временной занятости граждан.

Индивидуальный предприниматель смог расширить штат своих сотрудников, при этом получая финансовую помощь в виде возмещения затрат на зарплату. Он решил, что приоритетным для него направлением станет организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. За лето он смог трудоустроить 25 юных ноябрян, сообщает правительство ЯНАО.

Школьники работали аниматорами мероприятий – под присмотром наставников проводили дни рождения детей, а также систематически устраивали «Праздники двора» в разных микрорайонах Ноябрьска: проводили для детей и их родителей конкурсы, спортивные состязания и мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU