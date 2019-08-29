На Ямале оценили безопасность общеобразовательных учреждений

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-29T15:58:08+03:00

На подготовку к учебному году выделено более 2 миллиардов рублей

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В Салехарде в преддверии начала учебного года плановое заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами ее провёл замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.

В центре внимания – вопросы готовности общеобразовательных учреждений Ямала к новому 2019-2020 учебному году. Всего к образовательному процессу 1 сентября приступят 335 организаций: 125 общеобразовательных школ, 166 детских садов, 35 организаций дополнительного образования детей, 2 детских дома, 7 организаций среднего профессионального образования.

Как сообщил первый заместитель директора окружного департамента образования Сергей Бойченко, во всех муниципалитетах межведомственные комиссии завершили приёмку школ, 20 августа подписаны акты готовности 335 учреждений.

- Также приобретены учебные пособия, заменена школьная мебель и технологическое оборудование, проведены ремонтные работы и подготовка к осенне-зимнему периоду, - прокомментировал Сергей Бойченко.

Отмечено также, что ремонту в этом году подлежали 227 учреждений. На это выделено более 1 миллиарда рублей. Общее финансирование мероприятий по подготовке образовательных организаций к началу учебного года – более 2 миллиардов рублей.

Надзорные органы провели в организациях необходимые обследования. Во всех образовательных учреждениях накануне нового учебного года запланированы учебные тренировки и эвакуационные мероприятия, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU