В Новом Уренгое 1 сентября запустят новый автобусный маршрут

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-29T14:13:55+03:00

Он будет курсировать от ул. Индустриальная до мкр. Строителей

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В Новом Уренгое появится новый автобусный маршрут. Рейсовый номер двадцать пять станет актуальным уже 1 сентября.

- Это отличная новость для горожан, которые проживают в мкр. Строителей, в домах по улице Железнодорожная, - отметили в администрации города.

На дороге сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасную перевозку людей на общественном транспорте.

На маршруте по улице Железнодорожная будут курсировать автобусы от ул. Индустриальная до мкр. Строителей с интервалом практически каждые 10 минут.

С расписанием и схемой маршрута можно ознакомиться на сайте МУПАТа.

ИСТОЧНИК KP.RU