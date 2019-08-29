В Новом Уренгое 1 сентября запустят новый автобусный маршрут
Он будет курсировать от ул. Индустриальная до мкр. Строителей
В Новом Уренгое 1 сентября запустят новый автобусный маршрут Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое появится новый автобусный маршрут. Рейсовый номер двадцать пять станет актуальным уже 1 сентября.
- Это отличная новость для горожан, которые проживают в мкр. Строителей, в домах по улице Железнодорожная, - отметили в администрации города.
На дороге сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасную перевозку людей на общественном транспорте.
На маршруте по улице Железнодорожная будут курсировать автобусы от ул. Индустриальная до мкр. Строителей с интервалом практически каждые 10 минут.
С расписанием и схемой маршрута можно ознакомиться на сайте МУПАТа.
ИСТОЧНИК KP.RU