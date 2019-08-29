2019-08-29T13:26:06+03:00
Происшествия

42 удара ножом: ямальцу грозит 15 лет за убийство знакомого

Уголовное дело возвращалось на доследование из-за хозяйки квартиры
Анна Полякова
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42 удара ножом: ямальцу грозит 15 лет за убийство знакомого Фото: prokyanao.ru42 удара ножом: ямальцу грозит 15 лет за убийство знакомого Фото: prokyanao.ru
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Житель села Яр-Сале Ямальского района предстанет перед судом за убийство, совершенное в апреле 2018 года. Тогда местная жительница в своей квартире привечала двоих знакомых. Гости вместе с хозяйкой выпивали. Между пьяными мужчинами возник конфликт.

- 35-летний обвиняемый нанес потерпевшему не менее 42 ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Ранее Надымская городская прокурора уголовное дело возвращало для дополнительного следствия, поскольку не была проверена версия о причастности к преступлению хозяйки квартиры. Она замыла следы крови, изменив первоначальную обстановку на месте совершения преступления. Кроме того, она ранее привлекалась к уголовной ответственности за убийство.

После устранения нарушений дело вновь поступило в прокуратуру, теперь оно будет направлено в суд. За совершение преступления ему ямальцу грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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