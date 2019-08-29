В Ханымее ликвидируют все стихийные свалки

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-29T12:26:25+03:00

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В Ханымее Пуровского района ЯНАО ликвидируют стихийные свалки. В этом году муниципалитету на экологические проекты выделили порядка четырех миллионов рублей.

В минувшем году на карте Ханымея четыре участка были обозначены как территории с накопленным экологическим ущербом. Один из них расположен на улице Речной. 30 лет назад здесь размещалась база ГОРЕМ-36 со складами и тупиками. Эту территорию очистили и привели в порядок еще прошлым летом. В этом году на очереди - ликвидация еще трех стихийных свалок.

Ежедневно на санитарную очистку Ханымея выходит от восьми до десяти единиц техники. В труднодоступных для машин местах рабочие собирают мусор вручную. Более трех с половиной тысяч квадратных метров территории подрядчик должен очистить до десятого сентября.

В поселке работает три самосвала. За день каждая машина делает в среднем 8-10 рейсов и вывозит около 200 тонн отходов, сообщили в администрации Пуровского района

Между тем, за чистотой улиц поселка в течение всего лета следят школьники из детских трудовых бригад. Вскоре на помощь им придут и взрослые. В ближайшее время уже запланированы общепоселковые субботники. Ханымейцы займутся уборкой лесных массивов, расположенных рядом с поселком.

ИСТОЧНИК KP.RU