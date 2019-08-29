2019-08-29T12:17:08+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое рецидивист при задержании проглотил наркотик

Сверток с зельем извлекли и исследовали
Анна Полякова
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В Новом Уренгое рецидивист при задержании проглотил наркотикВ Новом Уренгое рецидивист при задержании проглотил наркотикФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое на 32-летнего рецидивиста, проглотившего наркотик при задержании, завели уголовное дело.

Жителя поселка Пуровский задержали сотрудники Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте. Запрещенное вещество мужчина переносил во рту. Однако спрятав таким образом зелье, мужчине не удалось избежать задержания.

Сверток с наркотиком был извлечен и направлен на исследование. Экспертиза показала, что его содержимым является наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,65 грамма, что является значительным размером.

Также выяснилось, что мужчина шесть раз судим за совершение различных преступлений. В списке - грабеж, неправомерное завладение транспортным средством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством, кражу, оскорбление представителя власти.

Очередное уголовное дело возбудили по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, сообщает УТ МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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