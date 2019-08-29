2019-08-29T12:07:17+03:00
Экономика

В Тарко-Сале возобновляются выездные тюменские ярмарки

Торговые ряды раскинутся на площади у ТД «Русь»
Анна Полякова
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В Тарко-Сале возобновляются выездные тюменские ярмаркиВ Тарко-Сале возобновляются выездные тюменские ярмаркиФото: Ольга Крыльцова
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В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО возобновляются ярмарки тюменских сельхозпроизводителей. В начале осени аграрии юга Тюменской области откроют здесь новый сезон. Горожанам предложат большой ассортимент молочной, мясной и рыбной продукции, сыры, изготовленные по итальянским, швейцарским и французским технологиям, яйца и растительное масло, мед и дикоросы, чай, картофель и другие свежие овощи.

Ярмарка свежих продуктов «Тюменская осень-2019» состоится 6 и 7 сентября на площади у торгового дома «Русь». Начало выездной торговли – 10 часов.

Напомним, выездные ярмарки лучших тюменских сельхозпроизводителей проводятся на Ямале весной и осенью с 2015 года. Всего проведено 93 мероприятия, на которых ямальцы купили свыше тысячи тонн самой разной продукции, из них в 2019 году на шести весенних ярмарках реализовано свыше 33 тонн продукции, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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