Библиотека Губкинского победила в конкурсе нацпроекта «Культура»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-29T11:52:03+03:00

Учреждение получит 10 миллионов рублей из федерального бюджета для модернизации деятельности

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Центральная библиотека Губкинского получит 10 миллионов рублей из федерального бюджета для модернизации деятельности и повышения качества предоставляемого обслуживания.

Учреждение стало победителем конкурсного отбора, которое проводилось Минкультуры России. Его цель создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Отметим, на конкурс для участия в проекте «Создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации» было подано более 500 заявок из 78 субъектов РФ. Победителями конкурса стали 110 библиотек из 52 регионов страны, включая библиотеку из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU