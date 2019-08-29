Библиотека Губкинского победила в конкурсе нацпроекта «Культура»
Центральная библиотека Губкинского получит 10 миллионов рублей из федерального бюджета для модернизации деятельности и повышения качества предоставляемого обслуживания.
Учреждение стало победителем конкурсного отбора, которое проводилось Минкультуры России. Его цель создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Отметим, на конкурс для участия в проекте «Создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации» было подано более 500 заявок из 78 субъектов РФ. Победителями конкурса стали 110 библиотек из 52 регионов страны, включая библиотеку из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU