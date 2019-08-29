2019-08-29T10:59:49+03:00
Общество

В Тарко-Сале ищут пропавшего три дня назад мужчину

«Лиза Алерт Ямал» набирает добровольцев для поиска человека
Анна Полякова
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В Тарко-Сале ищут пропавшего три дня назад мужчину Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"В Тарко-Сале ищут пропавшего три дня назад мужчину Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"
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В Тарко-Сале разыскивают пропавшего 26-летнего мужчину. Исмаилов Парвин Магомед Гусейн оглы не выходит на связь с родственниками с 26 августа, поисковый отряд «Лиза Алерт Ямал» в социальной сети «ВКонтакте». Обстоятельства исчезновения не сообщаются.

Здесь же, на официальной страничке поисковиков, опубликована ориентировка на исчезнувшего и просьба откликнуться волонтеров, которые смогли бы помочь в поиске человека.

Указывается, что мужчина ростом около 170 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие. В день, когда он пропал, был одет в черный спортивный костюм Reebok, джинсовую безрукавку с капюшоном, кроссовки черные на черной подошве, голубую кепку.

Исмаилов Парвин Магомед Гусейн оглы не выходит на связь с родственниками с 26 августа Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"

Исмаилов Парвин Магомед Гусейн оглы не выходит на связь с родственниками с 26 августа Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"

Напомним, в начале недели ямальский отряд «Лизы Алерт Ямал» участвовал в розыске мужчины в Надымском районе. Поисковая операция завершилась – пропавшего мужчину нашли в лесу мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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