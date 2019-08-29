Ноябрянин отдал мошеннику деньги и ждал доставки автозапчастей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-29T10:03:31+03:00

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал доверчивый горожанин. Мужчина 28 августа обратился в полицию с заявлением, где пояснил, что неизвестный выманил у него 3 тысяч рублей.

Выяснилось, что на одном из сайтов он нашел объявление о продаже запчастей для автомобиля. Связавшись с предполагаемым продавцом и обговорив детали сделки, мужчина перевел на номер банковской карты неизвестного деньги за товар. После этого покупатель пытался уточнить срок доставки, но связаться с продавцом не удалось, его телефон не отвечал. Товар до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские просят, общаясь с неизвестными в сети Интернет и по телефону, быть осторожными, и не торопиться переводить деньги, выполняя условия злоумышленников

ИСТОЧНИК KP.RU