На Ямале «Метеор» с 62 пассажирами сел на мель

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-29T12:17:39+03:00

На Ямале «Метеор» с 62-мя пассажирами сел на мель Фото: severflot.ru

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На Ямале 29 августа судно «Метеор», выполнявшее рейс по маршруту Березово – Салехард – Мужи и обратно, сел на мель. В момент инцидента на борту находилось 62 пассажира. Судно остановилось в 9.20, не доходя 40 километров до села Мужи.

К месту прибудет теплоход А-145, он заберет пассажиров в 14.30 и доставит на берег, пообещали в компании-перевозчика АО «Северречфлот». Пока же на борту организовано питание – горячий чай и бутерброды.

Известно также, что в результате происшествия несколько человек получили ушибы, но обошлось без серьезных травм, помощь не потребовалась.

Выяснять причину случившегося будет комиссия с представителями компании-перевозчика, которая уже выехала на место.

Между тем, сегодня, 29 августа, отменено выполнение части рейса Мужи-Салехард-Мужи. 30 августа «Метеоры» пойдут по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU