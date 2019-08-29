На Ямале «Метеор» с 62 пассажирами сел на мель
На Ямале 29 августа судно «Метеор», выполнявшее рейс по маршруту Березово – Салехард – Мужи и обратно, сел на мель. В момент инцидента на борту находилось 62 пассажира. Судно остановилось в 9.20, не доходя 40 километров до села Мужи.
К месту прибудет теплоход А-145, он заберет пассажиров в 14.30 и доставит на берег, пообещали в компании-перевозчика АО «Северречфлот». Пока же на борту организовано питание – горячий чай и бутерброды.
Известно также, что в результате происшествия несколько человек получили ушибы, но обошлось без серьезных травм, помощь не потребовалась.
Выяснять причину случившегося будет комиссия с представителями компании-перевозчика, которая уже выехала на место.
Между тем, сегодня, 29 августа, отменено выполнение части рейса Мужи-Салехард-Мужи. 30 августа «Метеоры» пойдут по расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU