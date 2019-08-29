2019-08-29T08:33:25+03:00
Общество

В Уренгое устанавливают дог-боксы

После эксперимента оценят эффект от появления контейнеров
Анна Полякова
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В Уренгое устанавливают дог-боксы Фото: puradm.ruВ Уренгое устанавливают дог-боксы Фото: puradm.ru
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В Уренгое Пуровского района появились дог-боксы. Два контейнера уже установили в пятом микрорайоне, один - в четвертом.

Специальные площадки для выгула собак находятся в отдалении от центральных улиц, поэтому жильцы зачастую выводят питомцев резвиться недалеко от дома, оставляя при этом «свидетельства прогулки» непосредственно на газонах, отмечают в районной администрации. Металлические стойки установили для владельцев собак, чтобы было проще убирать за своими питомцами.

По словам специалиста уренгойского управления городского хозяйства, в 2020 году запланировано строительство ещё одной площадки для выгула собак. Если эксперимент пройдёт успешно, приобретать дог-боксы будут и в дальнейшем, а уже места для расположения будут выбирать сами жители.

Управление городского хозяйства передало их для дальнейшего обслуживания управляющей компании «ТазСпецСервис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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