В Муравленко задержали опасного преступника

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-29T08:25:45+03:00

Он попался во время профилактического мероприятия «Трасса»

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Муравленковские автоинспекторы во время профилактического мероприятия «Трасса» задержали опасного преступника.

При проверке одного из автомобилей отечественного производства был выявлен гражданин, который находится в розыске за совершение разбойного нападения в городе Новый Уренгой. 33-летний мужчина был задержан сотрудниками Госавтоинспекции и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

В УМВД России по ЯНАО пояснили, что во время операции «Трасса» сотрудники ГИБДД проводят с водителями профилактические беседы на загородных автодорогах.

Только за три дня проведения профилактического мероприятия на загородной автодороге автоинспекторы привлекли к административной ответственности 32 водителя. В основном это нарушения использования ремней безопасности, режима труда и отдыха, правил остановки и стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU