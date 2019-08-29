2019-08-29T08:15:55+03:00
Происшествия

Заведующую надымским детсадом оштрафовали за просроченные каши

Найденную продукцию пришлось уничтожить
Анна Полякова
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Заведующую надымским детсадом оштрафовали за просроченные каши Фото: pixabay.comЗаведующую надымским детсадом оштрафовали за просроченные каши Фото: pixabay.com
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В детском саду «Огонёк» города Надыма была обнаружена просроченная крупа, которая использовалась для приготовления пищи. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, на момент проверки в складском помещении учреждения хранилось 55,4 кг крупы разных видов и сортов.

Из них 30,4 кг не имели установленных сроков годности и маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или иными нормативными документами, а также не соответствовали представленным документам.

Руководство детсада не предоставило полную и достоверную информация о качестве и безопасности используемых круп. Найденную продукцию пришлось уничтожить в присутствии специалистов Управления Россельхознадзора.

Заведующей детсада ведомство вынесло два представления об устранении нарушений, но в назначенный срок она не приняла необходимых мер. Материалы дела были направлены в суд. В результате она признана виновной в совершении административного нарушения и привлек к ответственности в виде административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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