Салехард с рабочим визитом посетил председатель Тюменской облдумы

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-29T07:43:22+03:00

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В ходе рабочей поездки в Салехард председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов встретился с горожанами в Детской школе искусств им Е.В.Образцовой.

Спикер тюменского парламента отчитался о своей деятельности и ответил на волнующие салехардцев вопросы. Наиболее актуальные темы, которые были затронуты в разговоре, касались программы «Сотрудничество», переселения на юг Тюменской области и строительства там нового жилья для ямальцев, не обошли стороной и строительство автомобильной дороги Салехард – Надым.

- На программу «Сотрудничество» выделена рекордная сумма – 44 миллиарда рублей, львиная доля пойдет на строительство дороги, это является приоритетным направлением развития округа, об этом говорит и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Также в рамках программы, более 600 семей получат финансовую помощь на приобретение жилья на юге Тюменской области, - подвел итог встречи председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Кроме того, в рамках выездного совещания Сергей Корепанов посетил объекты благоустройства окружной столицы. Побывав на улице Ленина и в благоустроенном дворе в микрорайоне Б.Кнунянца, спикер отметил важность развития инфраструктуры города, его благоустройства и повышения комфорта и качества жизни горожан. Он также выразил уверенность в том, что реализация нацпроектов и программы «Комфортная городская среда» будут продолжены, а это приведет к высоким результатам и достижению поставленных перед муниципалитетом целей.

ИСТОЧНИК KP.RU