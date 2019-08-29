2019-08-29T06:14:21+03:00
Общество

На Ямале до 2025 года расчистят русла шести рек

В округе реализуют нацпроект «Экология»
Анна Полякова
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На Ямале до 2025 года расчистят русла шести рек Фото: yanao.ruНа Ямале до 2025 года расчистят русла шести рек Фото: yanao.ru
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В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который входит в состав нацпроекта «Экология», с 2019 по 2024 годы на Ямале будут расчищены шесть участков русел рек. В списке Большой Ярудей (село Нори); Собь (село Катравож); Малая Обь – реки Щучья (село Белоярск); протока Выл-Посл (Лабытнанги); Большая Обь (село Питляр), протока Кочегатка (село Азовы).

Всего протяжённость расчищенных русел водных объектов к концу 2024 года составит 21 км, площадь реабилитированных водных объектов – 89 га.

Расчистка русла реки Большой Ярудей в селе Нори Надымского района уже завершается. Дополнительно проведена санитарная очистка береговой зоны реки в границах населённого пункта от мелких древесных остатков и металлолома, сообщает правительство ЯНАО.

- В результате будет улучшено качество поверхностных вод, проведена санитарная очистка прибрежных территорий, что повлечёт улучшение экологического состояния водных объектов, - подчеркнул первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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