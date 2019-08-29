2019-08-29T05:04:06+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 августа: пасмурный, дождливый день

Температура воздуха +6 ... + 9 градусов
Анна Полякова
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В четверг, 29 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +6 градусов, пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске +9 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер западный 4 м/с.

В Новом Уренгое +8 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Надыме +7 градусов, пасмурно, дождь. Ветер западный 7 м/с.

В Губкинском +9 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +8 градусов, пасмурно, периодически - дождь. Юго-западный ветер 6 м/с.

В Муравленко +8 градусов, пасмурно, дождь. Западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +6 градусов, пасмурно, с утра до вечера будет идти дождь. Ветер северо-западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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