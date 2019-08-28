2019-08-28T16:45:12+03:00
Экономика

Три ямальских оленеводческих хозяйства выиграли гранты-агростартапы

Помощь получат тундровики из Приуральского района и Тазовского района
Анна Полякова
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Три ямальских оленеводческих хозяйства выиграли гранты-агростартапы Фото: yanao.ruТри ямальских оленеводческих хозяйства выиграли гранты-агростартапы Фото: yanao.ru
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В департаменте АПК ЯНАО подведены итоги конкурса на предоставление грантов-агростартапов в 2019 году. Изначально планировалось предоставить два гранта, сумма каждого до 3 млн рублей.

Однако, как рассказал заместитель директора департамента АПК Александр Земских, проекты, набравшие по итогам конкурса максимальное число баллов, оказались заявлены на меньшие суммы, поэтому было решено утвердить троих победителей. Ими стали оленеводческие хозяйства Такучи Лаптандера и Олега Лаптандера из Приуральского района и Андрея Вэлло из Тазовского района.

Оленевод Андрей Вэлло из Тазовского района выиграл грант на сумму 2,9 млн рублей, которые он направит на приобретение техники для оленеводческого хозяйства. Его стадо насчитывает 1 200 голов оленей. Для развития производства глава хозяйства создаст 3 рабочих места.

Оленеводческое хозяйство Такучи Лаптандера получит 1,9 млн рублей на организацию изгородного содержания оленей. Для этого он планирует приобрести 80 животных в Ямальском районе и перегнать в Приуральский. Собственное стадо фермера насчитывает 500 голов оленей, в его планах – сдача на убойный комплекс до 3 тонн оленины ежегодно.

Грант на сумму 1,7 млн рублей получил Олег Лаптандер. Сегодня стадо фермерского хозяйства насчитывает свыше 900 голов оленей. Помимо производства мяса в планах фермера – организовать добычу и реализацию рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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