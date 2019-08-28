2019-08-28T16:00:48+03:00
Общество

Китайских студентов учат адаптироваться к условиям Арктики

Гости региона посетят стойбище оленеводов, проведут полевые исследования в районе реки Ярудей
Анна Полякова
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Китайских студентов учат адаптироваться к условиям Арктики Фото: yanao.ruКитайских студентов учат адаптироваться к условиям Арктики Фото: yanao.ru
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В Надыме открылась международная летняя школа «Адаптация человека на Севере и в Арктике». В ней участвуют студенты и преподавателей вузов Китая, а также представители деловых кругов.

В течение нескольких дней они познакомятся с медицинскими, социальными, климатогеографическими особенностями региона, исследуют возможности Ямала как площадки для проведения совместных исследований, развития экологического туризма, экономических и культурных связей.

Гости увидят работу Научного центра изучения Арктики, посетят стойбище оленеводов, проведут полевые исследования в районе реки Ярудей. В программе летней школы – лекции и мастер-классы по медицине и экономике.

Планируется, что сотрудники сектора медицинских исследований центра изучения Арктики Андрей Попов, Сергей Андронов и доктор медицинских наук Андрей Лобанов расскажут китайцам о полезных свойствах растительного и животного сырья Арктики, результатах исследований в области традиционного питания коренных малочисленных народов Севера и его роли в адаптации человека к суровым климатическим условиям.

По итогам школы организаторы и участники рассмотрят перспективы дальнейшего научного сотрудничества, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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