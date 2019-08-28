В Шурышкарский район поступила новая дорожная техника

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-28T14:43:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Парк дорожной техники Шурышкарского района пополнился самосвалом и двумя колесными тракторами. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, машины приобретены за счет бюджета и предназначены для круглогодичного использования на работах по строительству и содержанию зимних автодорог, ремонту и содержанию улично-дорожной сети поселений района.

Всего в 2019 году средства выделены на приобретение 26 единиц дорожной техники для 8 муниципальных образований.

Сейчас рассматривается вопрос о выделении субсидий городам Губкинский и Салехард, а также Шурышкарскому району на покупку дополнительно четырёх спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU