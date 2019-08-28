СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-28T14:18:41+03:00

Переправа через реку Пур на три ночи закроется Фото: puradm.ru

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Переправа через реку Пур в районе Уренгоя будет временно закрыта. 29, 30, 31 августа с 20 часов до 06 часов будут проводиться регламентные работы по реконструкции и подготовке к зиме.

Ежегодно на три ночи переправу закрывают на профилактические работы. Ограничение движения будет действовать только во вторую (ночную) смену.

Как рассказали в компании «Ямбургтранссервис», в указанное время специалисты общества вместе с представителями завода займутся плановой реконструкцией наплавного моста в связи с подготовкой к предстоящей зиме. На время закрытия будут ходить паромы.

О работе переправы можно узнать по телефону ООО "Ямбургтранссервис": 8 (3494) 24-41-41.

ИСТОЧНИК KP.RU