Работа главной переправы Ямала возобновилась

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-28T13:39:11+03:00

На маршруте Салехард-Лабытнанги все шесть паромных составов

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Работа переправы через Обь возобновлена, после бушевавшего ветра. На маршруте Салехард-Лабытнанги все шесть паромных составов.

Напомним, 28 августа в 09:23 переправа приостановила работу из-за сильного ветра. Вместо паромов курсировали вертолеты.

- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду, - уточняет окружная дирекция транспорта.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU