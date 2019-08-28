Работа главной переправы Ямала возобновилась
На маршруте Салехард-Лабытнанги все шесть паромных составов
Работа главной переправы Ямала возобновилась Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Работа переправы через Обь возобновлена, после бушевавшего ветра. На маршруте Салехард-Лабытнанги все шесть паромных составов.
Напомним, 28 августа в 09:23 переправа приостановила работу из-за сильного ветра. Вместо паромов курсировали вертолеты.
- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду, - уточняет окружная дирекция транспорта.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU