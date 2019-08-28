В Ноябрьске начинается отопительный сезон

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-28T12:55:44+03:00

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Энергоснабжающим организациям Ноябрьска рекомендовано обеспечить подачу теплоносителя в централизованные системы отопления с 29 августа. Соответствующее постановление подписано администрацией города.

В первую очередь, тепло появится в учреждениях образования и здравоохранения, а постепенно и в жилых домах. В течение 10 дней с момента старта, батареи прогреются в каждой квартире. Управляющие компании сообщили, что готовы оперативно включиться в работу.

У всех сформированы графики подачи тепла в многоквартирные дома, которые они предоставят в управление ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации города в ближайшее время.

В мэрии напомнили, что жители домов, которые считают, что в их квартирах комфортно и без подачи тепла, могут принять коллективное решение о переносе срока начала отопительного периода. Для этого им надо заручиться 100- процентным одобрением всех соседей и подать заявление в свою управляющую компанию.

Уважаемые ноябряне! Обращаем ваше внимание, что запуск теплоносителя достаточно трудоёмкий и сложный технологический процесс. Он занимает не один день.

При этом администрация города напоминает, что в некоторых микрорайонах батареи могут прогреться в течение первых дней сентября, а где-то тепло в квартиры придет не раньше, чем через неделю, поскольку запуск теплоносителя достаточно трудоёмкий и сложный технологический процесс

ИСТОЧНИК KP.RU