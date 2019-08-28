Парковку возле аэропорта Нового Уренгоя начали реконструировать

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-28T12:03:59+03:00

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В аэропорту Нового Уренгоя начались работы по реконструкции привокзальной площади перед действующим аэровокзальным комплексом. В планах отделить полосу общественного транспорта, выделить парковку для гостей Зала повышенной комфортности аэропорта. Кроме того, будут организованы места стоянки для вахтовых автобусов.

Для увеличения площади парковки будет использовано пространство перед аэровокзалом, которое ранее не было обустроено.

Остановки для высадки и посадки пассажиров останутся на прежних местах. Высадка пассажиров будет осуществляться на пешеходную зону привокзальной площади в непосредственной близости к аэровокзальному комплексу, а посадка в автобус – на противоположной стороне.

– После небольших, но качественных преобразований используемая привокзальная территория будет увеличена и станет более удобной для наших гостей. В ходе подготовительных работ мы постарались максимально учесть интересы и безопасность авиапассажиров и их автотранспорта, – говорит исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

ИСТОЧНИК KP.RU