2019-08-28T11:37:38+03:00
Общество

На Ямале в двух палаточных лагерях нарушали пожарную безопасность

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Анна Полякова
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На Ямале в двух палаточных лагерях нарушали пожарную безопасность Фото: prokyanao.ruНа Ямале в двух палаточных лагерях нарушали пожарную безопасность Фото: prokyanao.ru
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На Ямале завершили проверки детских палаточных лагерей. Напомним, в июле 2019 года в Приуральском и Тазовском районах в палаточных лагерях «Северные просторы» и «Ясавэй» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

После вмешательства прокурора все нарушения были устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также 27 августа проведена проверка в передвижном эколого-краеведческом лагере «Магназея», расположенном в с. Красноселькуп. Прокурор проверил условия проживания детей, соблюдение противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований, организацию их питания.

В завершении мероприятия прокурор рассказал воспитанникам лагеря о правилах поведения в лесу, ответил на интересующие их вопросы.

Всего в летний период 2019 года в рамках реализации летней кампании на территории автономного округа осуществляли работу 5 палаточных лагерей в 4 муниципальных образованиях - Тазовском, Приуральском, Пуровском и Красноселькупском районах, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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